США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, отложенное из-за китайской демонстрации силы над Тайванем

Детали

Испытания показали "готовность ядерных сил США и внушили уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания", говорится в заявлении американских военных.

Военные заявили, что ранее было проведено около 300 таких испытаний.

В апреле американские военные отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Эта отсрочка была направлена ​​на снижение ядерной напряженности в отношениях с россией во время войны в Украине.

Minuteman III, способна нести ядерное оружие производства компании Boeing Co. (BA.N) является ключом к стратегическому арсеналу вооруженных сил США. Ракета имеет дальность более 6000 миль (9660 км) и может двигаться со скоростью примерно 15 000 миль в час (24 000 км/ч).

Дополнение

Президент россии владимир путин заявил в феврале, что ядерные силы его страны должны быть приведены в состояние повышенной боевой готовности, что вызвало опасение, что вторжение россии в Украину может привести к ядерной войне. Но официальные лица США заявили, что пока не видят причин изменения уровня ядерной боеспособности Вашингтона.

россия и Соединенные Штаты имеют крупнейшие арсеналы ядерных боеголовок после Холодной войны.