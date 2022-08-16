США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, отложенное из-за китайской демонстрации силы над Тайванем
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Военные США заявили во вторник, что они провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которое было отложено во избежание эскалации напряженности в отношениях с Пекином во время китайской демонстрации силы вблизи Тайваня в начале этого месяца. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Испытания показали "готовность ядерных сил США и внушили уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания", говорится в заявлении американских военных.
Военные заявили, что ранее было проведено около 300 таких испытаний.
В апреле американские военные отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Эта отсрочка была направлена на снижение ядерной напряженности в отношениях с россией во время войны в Украине.
Minuteman III, способна нести ядерное оружие производства компании Boeing Co. (BA.N) является ключом к стратегическому арсеналу вооруженных сил США. Ракета имеет дальность более 6000 миль (9660 км) и может двигаться со скоростью примерно 15 000 миль в час (24 000 км/ч).
Дополнение
Президент россии владимир путин заявил в феврале, что ядерные силы его страны должны быть приведены в состояние повышенной боевой готовности, что вызвало опасение, что вторжение россии в Украину может привести к ядерной войне. Но официальные лица США заявили, что пока не видят причин изменения уровня ядерной боеспособности Вашингтона.
россия и Соединенные Штаты имеют крупнейшие арсеналы ядерных боеголовок после Холодной войны.