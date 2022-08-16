США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети, відкладене через китайську демонстрацію сили над Тайванем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Військові США заявили у вівторок, що вони провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яке було відкладено, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах із Пекіном під час китайської демонстрації сили поблизу Тайваню на початку цього місяця. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Випробування показали "готовність ядерних сил США та вселили впевненість у смертоносність та ефективність національних засобів ядерного стримування", йдеться у заяві американських військових.
Військові заявили, що раніше було проведено близько 300 таких випробувань.
У квітні американські військові скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Ця відстрочка була спрямована на зниження ядерної напруженості у відносинах з росією під час війни в Україні.
Minuteman III, здатна нести ядерну зброю виробництва компанії Boeing Co. (BA.N) є ключем до стратегічного арсеналу збройних сил США. Ракета має дальність понад 6 000 миль (9 660 км) і може рухатися зі швидкістю приблизно 15 000 миль на годину (24 000 км/год).
Доповнення
Президент росії володимир путін заявив у лютому, що ядерні сили його країни мають бути приведені в стан підвищеної бойової готовності, що викликало побоювання, що вторгнення росії в Україну може призвести до ядерної війни. Але офіційні особи США заявили, що поки що не бачать причин для зміни рівнів ядерної боєздатності Вашингтона.
росія і Сполучені Штати мають найбільші арсенали ядерних боєголовок після Холодної війни.