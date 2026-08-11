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The Washington Post
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США продолжат развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне до 2029 года

Киев • УНН

 • 3268 просмотра

Администрация Трампа продлила миссию Национальной гвардии в Вашингтоне до января 2029 года, несмотря на первоначальное заявление о её временном характере. Стоимость операции до 2029 года оценивается в $1,4 млрд, а жители критикуют вмешательство федеральных властей.

США продолжат развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне до 2029 года

Администрация президента США Дональда Трампа продлила размещение Национальной гвардии в Вашингтоне до января 2029 года, хотя первоначально миссию объявляли временной. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Трамп объявил чрезвычайное положение в столице 11 августа 2025 года и приказал усилить присутствие федеральных сил для борьбы с преступностью. По состоянию на 4 августа в Вашингтоне оставались более 4600 военнослужащих из округа Колумбия и 24 штатов и территорий.

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В столице военнослужащие Нацгвардии патрулируют улицы, поддерживают операции правоохранительных органов и помогают во время чрезвычайных ситуаций. В то же время они также привлекались к уборке снега, оказанию медицинской помощи и благоустройству города.

Жители критикуют продление миссии

Часть жителей Вашингтона и местных чиновников выступает против длительного присутствия военных, считая его вмешательством федеральной власти в автономию города.

Есть глубокая ирония в том, что мы находимся в столице свободного мира, а наш президент относится к ней как к полицейскому государству

- заявил директор юридического отдела Американского союза защиты гражданских свобод округа Колумбия Скотт Мишельман.

По оценкам Министерства обороны США, продление размещения до 2029 года будет стоить около $1,4 млрд. Бюджетное управление Конгресса ранее оценивало расходы на первый год операции примерно в $660 млн.

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Степан Гафтко

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