США приостановили выдачу виз в Турции из-за угрозы терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. США приостановили выдачу виз в Турции из-за угрозы похищения американцев и граждан других государств в Стамбуле и других городах Турции. Об этом со ссылкой на посольство США в Анкаре пишет DW, передает УНН.
Отмечается, что выдача виз приостановлена во всех диппредставительствах США в Турции, включая консульства в Стамбуле, Адане и Измире.
Посольство США также сообщило о приостановлении предоставления дипломатических услуг американским гражданам в Турции. Гражданам США рекомендовано проявлять повышенную бдительность в местах, где встречаются американцы и другие иностранцы, в том числе в крупных офисных зданиях и торговых центрах. Американцам также рекомендовано избегать большого скопления людей.
Отмечается, что американские диппредставительства в Турции уже неоднократно становились мишенью терактов. В 2016 году Белый дом приказал всем родственникам американских дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию из-за роста угрозы терактов. В марте 2018 года из-за угрозы теракта было временно закрыто посольство США в Анкаре. Тогда, согласно сообщениям, был задержан целый ряд предполагаемых членов террористической группировки “Исламское государство”.