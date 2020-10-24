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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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США приостановили выдачу виз в Турции из-за угрозы терактов

США приостановили выдачу виз в Турции из-за угрозы терактов

Киев  •  УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. США приостановили выдачу виз в Турции из-за угрозы похищения американцев и граждан других государств в Стамбуле и других городах Турции. Об этом со ссылкой на посольство США в Анкаре пишет DW, передает УНН.

Отмечается, что выдача виз приостановлена во всех диппредставительствах США в Турции, включая консульства в Стамбуле, Адане и Измире.

Посольство США также сообщило о приостановлении предоставления дипломатических услуг американским гражданам в Турции. Гражданам США рекомендовано проявлять повышенную бдительность в местах, где встречаются американцы и другие иностранцы, в том числе в крупных офисных зданиях и торговых центрах. Американцам также рекомендовано избегать большого скопления людей.

Отмечается, что американские диппредставительства в Турции уже неоднократно становились мишенью терактов. В 2016 году Белый дом приказал всем родственникам американских дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию из-за роста угрозы терактов. В марте 2018 года из-за угрозы теракта было временно закрыто посольство США в Анкаре. Тогда, согласно сообщениям, был задержан целый ряд предполагаемых членов террористической группировки “Исламское государство”.

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