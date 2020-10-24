США призупинили видачу віз в Туреччині через загрозу терактів

Зазначається, що видача віз припинена у всіх диппредставництвах США в Туреччині, включаючи консульства в Стамбулі, Адане і Ізмірі.

Посольство США також повідомило про призупинення надання дипломатичних послуг американським громадянам в Туреччині. Громадянам США рекомендовано проявляти підвищену пильність у місцях, де зустрічаються американці та інші іноземці, в тому числі у великих офісних будівлях і торгових центрах. Американцям також рекомендовано уникати великого скупчення людей.

Зазначається, що американські диппредставництва в Туреччині вже неодноразово ставали мішенню терактів. У 2016 році Білий дім наказав усім родичам американських дипломатів в Стамбулі покинути Туреччину через зростання загрози терактів. У березні 2018 року через загрозу теракту було тимчасово закрито посольство США в Анкарі. Тоді, згідно з повідомленнями, був затриманий цілий ряд передбачуваних членів терористичного угруповання “Ісламська держава”.