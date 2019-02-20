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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52562 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70279 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127613 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128390 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128716 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124583 просмотра

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7 марта, 08:52 • 159203 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117786 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

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США при ООН: крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Санкции США останутся в силе, пока Россия не освободит Крым и не начнет выполнять Минские соглашения. Об этом заявил заместитель постпреда США при ООН Джон Коэн во время заседания Совета Безопасности ООН, передает корреспондент УНН.

Так, представитель США вновь заявил, что Штаты не признают аннексию Кремлем части Украины и не готовы согласится ни с чем, кроме как с восстановлением полной территориальной целостности государства.

"Санкции в связи с Донбассом остаются в силе, пока Россия не выполнит Минск. Наши санкции в связи с Крымом остаются в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнул он.

Як повідомляв УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, по состоянию на февраль 2019 года Россия развернула в оккупированном Крыму около 32,5 тысяч дополнительных военнослужащих.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.

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