США при ООН: крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров

Так, представитель США вновь заявил, что Штаты не признают аннексию Кремлем части Украины и не готовы согласится ни с чем, кроме как с восстановлением полной территориальной целостности государства.

"Санкции в связи с Донбассом остаются в силе, пока Россия не выполнит Минск. Наши санкции в связи с Крымом остаются в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнул он.

Як повідомляв УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, по состоянию на февраль 2019 года Россия развернула в оккупированном Крыму около 32,5 тысяч дополнительных военнослужащих.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.