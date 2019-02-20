США при ООН: крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Санкции США останутся в силе, пока Россия не освободит Крым и не начнет выполнять Минские соглашения. Об этом заявил заместитель постпреда США при ООН Джон Коэн во время заседания Совета Безопасности ООН, передает корреспондент УНН.
Так, представитель США вновь заявил, что Штаты не признают аннексию Кремлем части Украины и не готовы согласится ни с чем, кроме как с восстановлением полной территориальной целостности государства.
"Санкции в связи с Донбассом остаются в силе, пока Россия не выполнит Минск. Наши санкции в связи с Крымом остаются в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнул он.
Як повідомляв УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, по состоянию на февраль 2019 года Россия развернула в оккупированном Крыму около 32,5 тысяч дополнительных военнослужащих.
Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.