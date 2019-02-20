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США при ООН: кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне півострів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Санкції США залишаться в силі, поки Росія не звільнить Крим і не почне виконувати Мінські угоди. Про це заявив заступник постпреда США при ООН Джон Коен під час засідання Ради Безпеки ООН, передає кореспондент УНН.

Так, представник США знову заявив, що Штати не визнають анексію Кремлем частини України і не готові погодиться ні з чим, окрім як з відновленням повної територіальної цілісності держави.

"Санкції в зв'язку з Донбасом залишаються в силі, поки Росія не виконає Мінськ. Наші санкції у зв'язку з Кримом залишаються в силі, поки Росія не поверне півострів Україні", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, за станом на лютий 2019 року Росія розгорнула в окупованому Криму близько 32,5 тисяч додаткових військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.

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