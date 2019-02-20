США при ООН: кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне півострів

Так, представник США знову заявив, що Штати не визнають анексію Кремлем частини України і не готові погодиться ні з чим, окрім як з відновленням повної територіальної цілісності держави.

"Санкції в зв'язку з Донбасом залишаються в силі, поки Росія не виконає Мінськ. Наші санкції у зв'язку з Кримом залишаються в силі, поки Росія не поверне півострів Україні", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, за станом на лютий 2019 року Росія розгорнула в окупованому Криму близько 32,5 тисяч додаткових військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.