США при ОБСЕ: РФ блокирует расширение миссии на российско-украинской границе

"Соединенные Штаты выражают глубокое сожаление в связи с тем, что Российская Федерация продолжает блокировать расширение географического охвата Миссии наблюдателей, несмотря на ясную, крепкую и постоянную поддержку со стороны других государств-участников. Мы еще раз должны согласиться на неадекватную ограниченную миссию, что охватывает только два пограничных контрольно-пропускных пункта, на которые приходится всего лишь несколько сотен метров украинской границы с 2300 километров, большая часть которых не контролируется Украиной ", - говорится в заявлении представителя США.



По его словам, из-за неоправданных ограничений Россией работы наблюдателей, Миссия будет, как и раньше, не в состоянии определить, "в какой степени Россия участвует или способствует потоку оружия, финансирования и кадров для поддержания сепаратистов на востоке Украины".



Как сообщал УНН, мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019.



