США при ОБСЕ: РФ блокирует расширение миссии на российско-украинской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия продолжает блокировать географическое расширение миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе. Об этом в ходе сегодняшнего заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул Временный поверенный в делах США Гарри Камень, передает УНН со ссылкой на сайт миссии.
"Соединенные Штаты выражают глубокое сожаление в связи с тем, что Российская Федерация продолжает блокировать расширение географического охвата Миссии наблюдателей, несмотря на ясную, крепкую и постоянную поддержку со стороны других государств-участников. Мы еще раз должны согласиться на неадекватную ограниченную миссию, что охватывает только два пограничных контрольно-пропускных пункта, на которые приходится всего лишь несколько сотен метров украинской границы с 2300 километров, большая часть которых не контролируется Украиной ", - говорится в заявлении представителя США.
По его словам, из-за неоправданных ограничений Россией работы наблюдателей, Миссия будет, как и раньше, не в состоянии определить, "в какой степени Россия участвует или способствует потоку оружия, финансирования и кадров для поддержания сепаратистов на востоке Украины".
Как сообщал УНН, мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019.