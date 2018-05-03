США при ОБСЄ: РФ блокує розширення місії на українсько-російському кордоні

"Сполучені Штати висловлюють глибоке співчуття у зв'язку з тим, що Російська Федерація продовжує блокувати розширення географічного охоплення Місії спостерігачів, незважаючи на ясну, міцну і постійну підтримку з боку інших держав-учасників. Ми ще раз маємо погодитись на неадекватну обмежену місію, що охоплює тільки два прикордонних контрольно-пропускних пункти, на які припадає всього лише кілька сотень метрів українського кордону з 2300 кілометрів, велика частина яких не контролюється Україною", - йдеться у заяві представника США.



За його словами, через невиправдані обмеження Росією роботи спостерігачів, Місія буде, як і раніше, не в змозі визначити, "в якій мірі Росія бере участь або сприяє потоку зброї, фінансування і кадрів для підтримки сепаратистів на сході України".



Як повідомляв УНН, мандат Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року.



