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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США при ОБСЄ: РФ блокує розширення місії на українсько-російському кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Росія продовжує блокувати географічне розширення місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні. На цьому в ході сьогоднішнього засідання Постійної ради ОБСЄ наголосив Тимчасовий повірений у справах США Гаррі Камінь, передає УНН з посиланням на сайт місії.

США при ОБСЄ: РФ блокує розширення місії на українсько-російському кордоні

"Сполучені Штати висловлюють глибоке співчуття у зв'язку з тим, що Російська Федерація продовжує блокувати розширення географічного охоплення Місії спостерігачів, незважаючи на ясну, міцну і постійну підтримку з боку інших держав-учасників. Ми ще раз маємо погодитись на неадекватну обмежену місію, що охоплює тільки два прикордонних контрольно-пропускних пункти, на які припадає всього лише кілька сотень метрів українського кордону з 2300 кілометрів, велика частина яких не контролюється Україною", - йдеться у заяві представника США.

За його словами, через невиправдані обмеження Росією роботи спостерігачів, Місія буде, як і раніше, не в змозі визначити, "в якій мірі Росія бере участь або сприяє потоку зброї, фінансування і кадрів для підтримки сепаратистів на сході України".

Як повідомляв УНН, мандат Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року.

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