США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов
Киев • УНН
USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений вокруг энергетических объектов от атак. Украина получила первую партию металла весом 5 000 тонн, главным образом для защиты от беспилотников.
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений защиты энергообъектов от российских атак дронами и ракетами. Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рамках проекта энергетической безопасности Украины, который финансируется правительством США, Украина получила первую партию металла размером в 5 тысяч тонн, который уже используют при сооружении антидронових защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах.
Процент арматуры в проекте - один из самых больших по объему и стоимости. Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрого строительства защитных защитных сооружений
Добавляют, что уже с марта текущего года вокруг основной сети Укрэнерго возводятся бетонные конструкции.
Также отмечается, что металл закупается у украинского производителя, а уже с производства он транспортируется на строительство. В целом к второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.
США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов
USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений вокруг энергетических объектов от атак. Украина получила первую партию металла весом 5 000 тонн, главным образом для защиты от беспилотников.
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