США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений защиты энергообъектов от российских атак дронами и ракетами. Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках проекта энергетической безопасности Украины, который финансируется правительством США, Украина получила первую партию металла размером в 5 тысяч тонн, который уже используют при сооружении антидронових защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах.

Процент арматуры в проекте - один из самых больших по объему и стоимости. Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрого строительства защитных защитных сооружений заявили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Добавляют, что уже с марта текущего года вокруг основной сети Укрэнерго возводятся бетонные конструкции.

Также отмечается, что металл закупается у украинского производителя, а уже с производства он транспортируется на строительство. В целом к второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.