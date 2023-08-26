США стремятся в течение нескольких месяцев восстановить экспорт зерна из Украины до довоенного уровня

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“Я думаю, что мы видим жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сушу Украины, и мы стремимся... в течение следующих нескольких месяцев вернуться к среднему экспорту из Украины на довоенном уровне”, — сказал Джеймс О’Брайен.

Напомним

17 июля спикер кремля дмитрий песков заявил, что черноморские договоренности, позволяющие экспорт украинского зерна по черному морю, “фактически прекратили” свое действие, ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении рф.

А уже 19 июля в минобороны рф сделали заявление-угрозу, что все корабли, которые идут в украинские порты в Черном море будут считаться “перевозчиками военных грузов”.