США прагнуть протягом кількох місяців відновити експорт зерна з України до довоєнного рівня 

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“Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнному рівні”, — сказав Джеймс О’Брайен.

Нагадаємо

17 липня речник кремля дмитро пєсков заявив, що Чорноморські домовленості, що дозволяють експорт українського зерна Чорним морем, “фактично припинили” свою дію, посилаючись на нібито невиконання частини домовленостей щодо рф.

А вже 19 липня у міноборони рф зробили заяву-погрозу, що усі кораблі, які йдуть до українських портів у Чорному морі вважатимуться “перевізниками військових вантажів”.