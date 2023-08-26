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США прагнуть протягом кількох місяців відновити експорт зерна з України до довоєнного рівня 

США прагнуть протягом кількох місяців відновити експорт зерна з України до довоєнного рівня 

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. США вважають, що Україна може експортувати зерно через свої територіальні води та суходолом, незважаючи на вихід росії з зернової угоди, та прагнуть відновити експорт з України до довоєнного рівня протягом кількох місяців. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву керівника офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймса О’Брайена, передає УНН.

Цитата

“Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнному рівні”, — сказав Джеймс О’Брайен.

Нагадаємо

17 липня речник кремля дмитро пєсков заявив, що Чорноморські домовленості, що дозволяють експорт українського зерна Чорним морем, “фактично припинили” свою дію, посилаючись на нібито невиконання частини домовленостей щодо рф.

А вже 19 липня у міноборони рф зробили заяву-погрозу, що усі кораблі, які йдуть до українських портів у Чорному морі вважатимуться “перевізниками військових вантажів”.

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