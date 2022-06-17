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США полностью поддерживают европейские стремления Украины - Госдеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. США полностью поддерживают стремление Украины стать частью Европейского Союза. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс в четверг во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"Мы, безусловно, поддерживаем европейские стремления Украины. Наша поддержка с момента обретения Украиной независимости заключалась в том, чтобы помочь Украине стать на путь поддержки ее европейских стремлений. Мы продолжаем и поныне работаем с Украиной для реализации этих стремлений. Очевидно, это вопрос к ЕС, но это тоже стремление, которое мы полностью поддерживаем", - сказал представитель Госдепа.

Ранее

В Европейской комиссии подтвердили, что оглашение решения относительно статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины запланировано на пятницу, 17 июня.

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз будет рассмотрена уже на следующем саммите ЕС в июне.

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