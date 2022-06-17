США повністю підтримують європейські прагнення України - Держдеп

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"Ми, безумовно, підтримуємо європейські прагнення України. Наша підтримка з моменту здобуття Україною незалежності полягала в тому, щоб допомогти Україні стати на шлях підтримки її європейських прагнень. Ми продовжуємо і досі працюємо з Україною для реалізації цих прагнень. Очевидно, це питання до ЄС, але це також прагнення, яке ми повністю підтримуємо", - сказав представник Держдепу.

Раніше

У Європейській комісії підтвердили, що оголошення рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України заплановано на п'ятницю, 17 червня.

Заявка України на вступ до Європейського Союзу буде розглянута вже на наступному саміті ЄС в червні.