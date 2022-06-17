США повністю підтримують європейські прагнення України - Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. США повністю підтримують прагнення України стати частиною Європейського Союзу. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у четвер під час брифінгу, пише УНН.
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"Ми, безумовно, підтримуємо європейські прагнення України. Наша підтримка з моменту здобуття Україною незалежності полягала в тому, щоб допомогти Україні стати на шлях підтримки її європейських прагнень. Ми продовжуємо і досі працюємо з Україною для реалізації цих прагнень. Очевидно, це питання до ЄС, але це також прагнення, яке ми повністю підтримуємо", - сказав представник Держдепу.
Раніше
У Європейській комісії підтвердили, що оголошення рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України заплановано на п'ятницю, 17 червня.
Заявка України на вступ до Європейського Союзу буде розглянута вже на наступному саміті ЄС в червні.