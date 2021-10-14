США вернулись в Совет ООН по правам человека

КИЕВ. 14 октября. УНН. Генеральная ассамблея ООН в четверг выбрала Соединенные Штаты в Совет по правам человека, что базируется в Женеве, более чем через три года после того, как администрация Трампа вышла из состава 47 членов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Госдепа.