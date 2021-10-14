США вернулись в Совет ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Генеральная ассамблея ООН в четверг выбрала Соединенные Штаты в Совет по правам человека, что базируется в Женеве, более чем через три года после того, как администрация Трампа вышла из состава 47 членов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Госдепа.
Детали
Соединенные Штаты, которые не встретили сопротивления, получили 168 голосов при тайном голосовании на Генеральной Ассамблее, состоящий из 193 членов. Ее трехлетний срок начнется с 1 января - Вашингтон противостоит Пекину и Москве, которые приступили к работе в Совете в этом году.
Президент США Джо Байден, вступивший в должность в январе, пообещал, что права человека будут в центре его внешней политики, а его администрация не уклоняется от критики Китая по поводу Гонконге, Синьцзяна и Тайваня и призыва к России.
Генеральная Ассамблея также избрала в состав Совета Казахстан, Гамбию, Бенин, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндию, Черногорию и Литву и переизбрала Камерун, Эритрею, Сомали, Индию и Аргентину.
Соединенные Штаты получили второе место по количеству голосов, обогнав только Эритрею, которая получила 144 голоса.
Дополнение
В 2018 году Дональд Трамп, который находился на тот момент на посту президента США, объявил о выходе государства из состава Совета по правам человека из-за критики в адрес Израиля. Администрация США тогда указывала, что СПЧ ООН принял более 70 резолюций с критикой Израиля и только 7 - с критикой в адрес Ирана, подчеркивая, что в Иране существуют крайне грубые нарушения прав человека, которые остаются без реакции СПЧ ООН. Кроме того, Вашингтон тогда выступал против членства в Совете ряда стран - таких как Китай, Куба, Венесуэла, которых западные страны обвиняют в нарушениях прав человека.
Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. Одна из сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах.
В составе Совета по правам человека - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. В Азии и Африки - по 13 мест, в Латинской Америке - восемь и в группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль - семь мест.
Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.