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США повернулися до Ради ООН з прав людини

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Генеральна асамблея ООН у четвер обрала Сполучені Штати до Ради з прав людини, що базується в Женеві, більш ніж через три роки після того, як адміністрація Трампа вийшла зі складу 47 членів. Про це пише УНН з посиланням на заяву Держдепу.

Деталі

Сполучені Штати, які не зустріли опору, отримали 168 голосів при таємному голосуванні на Генеральній Асамблеї, що складається з 193 членів. ЇЇ трирічний термін розпочнеться від 1 січня - Вашингтон протистоїть Пекіну і Москві, які приступили до роботи в Раді в цьому році.

Президент США Джо Байден, що вступив на посаду в січні, пообіцяв, що права людини будуть в центрі його зовнішньої політики, а його адміністрація не ухиляється від критики Китаю з приводу Гонконгу, Синьцзяна і Тайваню і призову до Росії.

Генеральна Асамблея також обрала до складу Ради Казахстан, Гамбію, Бенін, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Малайзію, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Фінляндію, Чорногорію і Литву і переобрала Камерун, Еритрею, Сомалі, Індію та Аргентину.

Сполучені Штати отримали друге місце за кількістю голосів, обігнавши тільки Еритрею, що отримала 144 голоси.

Доповнення

У 2018 році Дональд Трамп, який перебував на той момент на посаді президента США, оголосив про вихід держави зі складу Ради з прав людини через критику на адресу Ізраїлю. Адміністрація США тоді вказувала, що РПЛ ООН прийняв понад 70 резолюцій з критикою Ізраїлю і тільки 7 - з критикою на адресу Ірану, підкреслюючи, що в Ірані існують вкрай грубі порушення прав людини, що залишаються без реакції РПЛ ООН. Крім того, Вашингтон тоді виступав проти членства в Раді ряду країн - таких як Китай, Куба, Венесуела, яких західні країни звинувачують в порушеннях прав людини.

Рішення про створення Ради ООН з прав людини замість однойменної Комісії було прийнято на Саміті в ООН в 2005 році. Це орган Генеральної Асамблеї ООН. Він збирається регулярно, не менше трьох разів на рік. Одна з сесій є основною і триває десять тижнів. Рада може проводити спеціальні надзвичайні сесії на вимогу однієї третини її членів, в тому числі, для розгляду тривожних ситуацій з правами людини в окремих країнах.

У складі Ради з прав людини - 47 держав. У групи східноєвропейських держав у цьому органі шість місць. У Азії і Африки - по 13 місць, у Латинської Америки - вісім і у групи, що об'єднує західноєвропейські держави, США, Канаду та Ізраїль, - сім місць.

Кожен член Ради обирається більшістю голосів членів Генасамблеї шляхом прямого таємного голосування. Члени Ради повинні дотримуватися високих стандартів захисту прав людини. Якщо вони будуть викриті в масовому і систематичному порушенні прав людини, то їх членство в Раді може бути припинене двома третинами голосів членів ГА ООН.

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