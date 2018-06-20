Нетаньяху подякував Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував американському президентові Дональду Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу політика.
“Ізраїль дякує президенту Трампа, держсекретаря (Майкла) Помпео і (постпреда США при ООН Ніккі) Хейлі за їх мужнє рішення, спрямоване проти лицемірства і брехні так званої Ради ООН з прав людини”, — йдеться в поширеному в середу повідомленні канцелярії глави ізраїльського уряду .
“Замість того, щоб займатися режимами, які систематично порушують права людини, РПЛ нав’язливо фокусується на Ізраїлі — єдиній справжній демократії на Близькому Сході, — стверджують в канцелярії прем’єра. — Рішення США вийти з цієї упередженої ради є недвозначною заявою, що вже досить, і Ізраїль вітає цю американську заяву”.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини.