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Нетаньяху подякував Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини

Нетаньяху подякував Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував американському президентові Дональду Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу політика.

“Ізраїль дякує президенту Трампа, держсекретаря (Майкла) Помпео і (постпреда США при ООН Ніккі) Хейлі за їх мужнє рішення, спрямоване проти лицемірства і брехні так званої Ради ООН з прав людини”, — йдеться в поширеному в середу повідомленні канцелярії глави ізраїльського уряду .

“Замість того, щоб займатися режимами, які систематично порушують права людини, РПЛ нав’язливо фокусується на Ізраїлі — єдиній справжній демократії на Близькому Сході, — стверджують в канцелярії прем’єра. — Рішення США вийти з цієї упередженої ради є недвозначною заявою, що вже досить, і Ізраїль вітає цю американську заяву”.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини.

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