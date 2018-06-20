Нетаньяху поблагодарил Трампу за выход США из Совета ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу политика.
“Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря (Майкла) Помпео и (постпреда США при ООН Никки) Хейли за их мужественное решение, направленное против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека”, — говорится в распространенном в среду сообщении канцелярии главы израильского правительства .
“Вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, СПЧ навязчиво фокусируется на Израиле — единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке, — утверждают в канцелярии премьера. — Решение США выйти из этого предвзятого совета является недвусмысленным заявлением, что уже достаточно, и Израиль приветствует это американское заявление”.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.