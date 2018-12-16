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США пообещали Турции выдать проповедника Гюлена

Киев • УНН

 • 5908 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил в воскресенье, 16 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Немецкую волну.

США пообещали Турции выдать проповедника Гюлена

По словам Чавушоглу, Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях недавнего саммита стран "большой двадцатки" в Аргентине.

"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", - утверждает турецкий министр.

Проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в США. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. После подавления попытки путча в Турции власти этой страны задержали и уволили с госслужбы десятки тысяч человек.

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