США пообещали Турции выдать проповедника Гюлена

По словам Чавушоглу, Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях недавнего саммита стран "большой двадцатки" в Аргентине.

"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", - утверждает турецкий министр.

Проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в США. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. После подавления попытки путча в Турции власти этой страны задержали и уволили с госслужбы десятки тысяч человек.