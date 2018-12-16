США пообіцяли Туреччини видати проповідника Ґюлена
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп обіцяв видати Туреччині радикального проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Про це повідомив у неділю, 16 грудня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Німецьку хвилю.
За словами Чавушоглу, Трамп дав відповідні запевнення президента Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану на полях недавнього саміту країн "великої двадцятки" в Аргентині.
"В Аргентині Трамп сказав Ердогану, що США опрацьовують питання про видачу Ґюлена та інших", - стверджує турецький міністр.
Проповідник Фетхуллах Ґюлен проживає у вигнанні в США. Анкара вважає Ґюлена організатором спроби перевороту в Туреччині в 2016 році і домагається його екстрадиції з США. Після придушення спроби путчу в Туреччині влада цієї країни затримали і звільнили з держслужби десятки тисяч людей.