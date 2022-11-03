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США смягчают правила отпуска опиоидов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Представители здравоохранения США выпустили новые рекомендации по ослаблению ограничений для опиоидов от боли, несмотря на риск зависимости, сообщает УНН.

Детали

Центры контроля за заболеваниями (CDC) пересмотрели принципы, изданные в 2016 году, в попытке обуздать эпидемию передозировки опиоидами в Соединенных Штатах.

Новые рекомендации, собранные в 200-страничном отчете, направлены на поиск баланса. Каждый пятый американец страдает хронической болью, и «опиоиды могут быть важным лекарством для снятия боли, однако они несут значительный потенциальный риск», - пишут авторы документа.

Они рекомендуют быть осторожным, предупреждая, что опиоиды следует рассматривать только после того, как другие обезболивающие не принесли результата, и на каждом этапе врачи должны обсуждать проблему со своими пациентами.

Если они решат использовать опиоиды, они должны сначала назначить самую низкую дозу, затем внимательно следить за эффектами лечения.

В случае возникновения проблем врачи также должны избегать резкого прекращения приема опиоидов и обеспечить надлежащий уход за пациентами с осложнениями.

В качестве меры предосторожности агентство рекомендует людям, употребляющим опиоиды в течение длительного периода времени, предлагать налоксон, противоядие, которое может спасти человека, перенесшего передозировку.

Добавим

В период с 1999 по 2010 год количество рецептов на опиоиды в США увеличилось вчетверо. Хотя с 2016 эта тенденция изменилась.

В прошлом году в США было зарегистрировано 107 000 смертей от передозировок, более 70 процентов из которых были вызваны нелегальными синтетическими опиоидами.

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