США смягчают правила отпуска опиоидов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Представители здравоохранения США выпустили новые рекомендации по ослаблению ограничений для опиоидов от боли, несмотря на риск зависимости, сообщает УНН.
Детали
Центры контроля за заболеваниями (CDC) пересмотрели принципы, изданные в 2016 году, в попытке обуздать эпидемию передозировки опиоидами в Соединенных Штатах.
Новые рекомендации, собранные в 200-страничном отчете, направлены на поиск баланса. Каждый пятый американец страдает хронической болью, и «опиоиды могут быть важным лекарством для снятия боли, однако они несут значительный потенциальный риск», - пишут авторы документа.
Они рекомендуют быть осторожным, предупреждая, что опиоиды следует рассматривать только после того, как другие обезболивающие не принесли результата, и на каждом этапе врачи должны обсуждать проблему со своими пациентами.
Если они решат использовать опиоиды, они должны сначала назначить самую низкую дозу, затем внимательно следить за эффектами лечения.
В случае возникновения проблем врачи также должны избегать резкого прекращения приема опиоидов и обеспечить надлежащий уход за пациентами с осложнениями.
В качестве меры предосторожности агентство рекомендует людям, употребляющим опиоиды в течение длительного периода времени, предлагать налоксон, противоядие, которое может спасти человека, перенесшего передозировку.
Добавим
В период с 1999 по 2010 год количество рецептов на опиоиды в США увеличилось вчетверо. Хотя с 2016 эта тенденция изменилась.
В прошлом году в США было зарегистрировано 107 000 смертей от передозировок, более 70 процентов из которых были вызваны нелегальными синтетическими опиоидами.