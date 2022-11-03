США пом'якшують правила відпуску опіоїдів

Деталі

Центри контролю за захворюваннями (CDC) переглянули принципи, видані у 2016 році, у спробі приборкати епідемію передозування опіоїдами у Сполучених Штатах.

Нові рекомендації, зібрані у 200-сторінковому звіті, спрямовані на пошук балансу. Кожен п'ятий американець страждає на хронічний біль, і «опіоїди можуть бути важливими ліками для зняття болю, проте вони несуть значний потенційний ризик», - пишуть автори документа.

Вони рекомендують бути обережним, попереджаючи, що опіоїди слід розглядати тільки після того, як інші знеболювальні не дали результату, і на кожному етапі лікарі повинні обговорювати проблему зі своїми пацієнтами.

Якщо вони вирішать використовувати опіоїди, вони повинні спочатку призначити найнижчу дозу, а потім уважно стежити за ефектами лікування.

У разі виникнення проблем лікарі також повинні уникати різкого припинення прийому опіоїдів та забезпечити належний догляд за пацієнтами з ускладненнями.

Як запобіжний засіб агентство рекомендує людям, які вживають опіоїди протягом тривалого періоду часу, пропонувати налоксон, протиотруту, яка може врятувати людину, яка перенесла передозування.

Додамо

У період з 1999 по 2010 рік кількість рецептів на опіоїди у США збільшилася вчетверо. Хоча з 2016 року ця тенденція змінилася.

Минулого року в США було зареєстровано 107 000 смертей від передозувань, понад 70 відсотків з яких були спричинені нелегальними синтетичними опіоїдами.