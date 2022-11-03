США пом'якшують правила відпуску опіоїдів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Представники охорони здоров'я США випустили нові рекомендації щодо послаблення обмежень для опіоїдів від болю, незважаючи на ризик залежності, інформує УНН.
Деталі
Центри контролю за захворюваннями (CDC) переглянули принципи, видані у 2016 році, у спробі приборкати епідемію передозування опіоїдами у Сполучених Штатах.
Нові рекомендації, зібрані у 200-сторінковому звіті, спрямовані на пошук балансу. Кожен п'ятий американець страждає на хронічний біль, і «опіоїди можуть бути важливими ліками для зняття болю, проте вони несуть значний потенційний ризик», - пишуть автори документа.
Вони рекомендують бути обережним, попереджаючи, що опіоїди слід розглядати тільки після того, як інші знеболювальні не дали результату, і на кожному етапі лікарі повинні обговорювати проблему зі своїми пацієнтами.
Якщо вони вирішать використовувати опіоїди, вони повинні спочатку призначити найнижчу дозу, а потім уважно стежити за ефектами лікування.
У разі виникнення проблем лікарі також повинні уникати різкого припинення прийому опіоїдів та забезпечити належний догляд за пацієнтами з ускладненнями.
Як запобіжний засіб агентство рекомендує людям, які вживають опіоїди протягом тривалого періоду часу, пропонувати налоксон, протиотруту, яка може врятувати людину, яка перенесла передозування.
Додамо
У період з 1999 по 2010 рік кількість рецептів на опіоїди у США збільшилася вчетверо. Хоча з 2016 року ця тенденція змінилася.
Минулого року в США було зареєстровано 107 000 смертей від передозувань, понад 70 відсотків з яких були спричинені нелегальними синтетичними опіоїдами.