США подали в суд, чтобы заблокировать выкуп Microsoft игрового гиганта Activision
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Федеральная торговая комиссия США подала в суд, чтобы заблокировать покупку Microsoft игрового гиганта Activision Blizzard, создателя блокбастера Call of Duty, за 69 миллиардов долларов из-за опасений, что это "задушит" конкуренцию, передает УНН.
Детали
Судебный процесс знаменует собой одно из самых масштабных вмешательств правительства США с целью остановить консолидацию в технологической отрасли и вызывает серьезные сомнения в предстоящей сделке.
«Сегодня мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для причинения вреда конкуренции на многочисленных динамичных и быстрорастущих игровых рынках», — заявила Холли Ведова, директор Бюро по конкуренции FTC.
FTC заявила, что Microsoft имеет проверенную историю скупки небольших игровых компаний только для того, чтобы сделать игры эксклюзивными для Microsoft и таким образом недоступными для конкурентов, таких как Nintendo или Sony.
Добавим
Этот шаг Вашингтона последовал за вмешательством Европейского Союза, который приступил к тщательному расследованию соглашения из-за опасений, что оно приведет к тому, что популярные игры Activision Blizzard станут эксклюзивными для Microsoft, производителя консоли Xbox.
Великобритания также объявила о «углубленном расследовании» планируемого поглощения Microsoft компании Activision.
В январе Microsoft, которая также выпускает собственные игры для ПК и мобильных устройств, объявила о поглощении, в результате которого компания станет третьей по размеру выручки игровой компанией в мире.