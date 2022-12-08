США подали до суду, щоб заблокувати викуп Microsoft ігрового гіганта Activision
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Федеральна торгова комісія США подала до суду, щоб заблокувати покупку Microsoft ігрового гіганта Activision Blizzard, творця блокбастера Call of Duty, за 69 мільярдів доларів через побоювання, що це "задушить" конкуренцію, передає УНН.
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Судовий процес знаменує собою одне з наймасштабніших втручань уряду США з метою зупинити консолідацію в технологічній галузі та викликає серйозні сумніви щодо майбутнього правочину.
«Сьогодні ми прагнемо перешкодити Microsoft отримати контроль над провідною незалежною ігровою студією та використовувати її для заподіяння шкоди конкуренції на численних динамічних і швидкозростаючих ігрових ринках», — заявила Холлі Ведова, директор Бюро з конкуренції FTC.
FTC заявила, що Microsoft має перевірену історію скупки невеликих ігрових компаній тільки для того, щоб зробити ігри ексклюзивними для Microsoft і таким чином недоступними для конкурентів, таких як Nintendo або Sony.
Додамо
Цей крок Вашингтона послідував за втручанням Європейського Союзу, який розпочав ретельне розслідування угоди через побоювання, що вона призведе до того, що популярні ігри Activision Blizzard стануть ексклюзивними для Microsoft, виробника консолі Xbox.
Велика Британія також оголосила про «поглиблене розслідування» планованого поглинання Microsoft компанії Activision.
У січні Microsoft, яка також випускає власні ігри для ПК та мобільних пристроїв, оголосила про поглинання, в результаті якого компанія стане третьою за розміром виторгу ігровою компанією у світі.