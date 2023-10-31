США планируют исключить четыре африканские страны из торговой программы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что намерен прекратить участие четырех африканских стран (Габон, Нигер, Уганда и Центральноафриканская Республика) в торговой программе AGOA, из-за "грубых нарушений" ими международно признанных прав человека. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
США планируют исключить четыре страны Африки из программы AGOA (African Growth and Opportunity Act) - режима преференций, который предоставляется Соединенными Штатами с 2000 года для стран Африки к югу от Сахары. В заявлении президента Джо Байдена о намерениях прекращения участия в AGOA, речь идет о Габоне, Нигере, Уганде и Центральноафриканской Республике.
Байден мотивировал это решение «вопиющими нарушениями международно признанных прав человека, совершенными Центральноафриканской Республикой и Угандой» и «неспособностью Нигера и Габона достичь дальнейшего прогресса в защите политического плюрализма и верховенства права».
Цитата
«Несмотря на интенсивное взаимодействие между Соединенными Штатами и Центральноафриканской Республикой, Габоном, Нигером и Угандой, эти страны не смогли решить беспокойство Соединенных Штатов относительно их несоответствия критериям приемлемости AGOA», — заявил Байден в письме спикеру Палаты представителей США.
Справочно
Начатый в 2000 году, AGOA предоставляет экспорту из соответствующих стран беспошлинный доступ к рынку США. Его срок действия истекает в сентябре 2025 года, но уже ведутся дискуссии о том, продлевать ли его и на какой срок.
Каждый год Вашингтон обновляет список стран, имеющих право на AGOA, в частности на основе их приверженности рыночной экономике, уважения к верховенству права и политики борьбы с бедностью. Система также учитывает демократический прогресс или неудачи соответствующих стран.
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