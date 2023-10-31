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США планують виключити чотири африканські країни з торговельної програми - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що має намір припинити участь чотирьох африканських країн (Габон, Нігер, Уганда та Центральноафриканська Республіка) в торговельній програмі AGOA, через "грубі порушення" ними міжнародно визнаних прав людини. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

США планують виключити чотири африканські країни з торговельної програми - ЗМІ

Деталі

США планують виключити чотири країни Африки з програми AGOA (African Growth and Opportunity Act) - режиму преференцій, який надається Сполученими Штатами з 2000 року для країн Африки на південь від Сахари. У заяві президента Джо Байдена щодо намірів припинення участі в AGOA, ідеться про Габон, Нігер, Уганду та Центральноафриканську Республіку.

Байден мотивував це рішення «кричущими порушеннями міжнародно визнаних прав людини, здійсненими Центральноафриканською Республікою та Угандою» та «неспроможністю Нігеру та Габону досягти подальшого прогресу у захисті політичного плюралізму та верховенства права».

Цитата

«Попри інтенсивну взаємодію між Сполученими Штатами та Центральноафриканською Республікою, Габоном, Нігером і Угандою, ці країни не змогли вирішити занепокоєння Сполучених Штатів щодо їх невідповідності критеріям прийнятності AGOA», — заявив Байден у листі спікеру Палати представників США.

Довідково

Започаткований у 2000 році, AGOA надає експорту з відповідних країн безмитний доступ до ринку США. Його термін дії закінчується у вересні 2025 року, але вже ведуться дискусії щодо того, чи продовжувати його і на який термін.

Щороку Вашингтон оновлює список країн, які мають право на AGOA, зокрема на основі їх прихильності до ринкової економіки, поваги до верховенства права та політики боротьби з бідністю. Система також враховує демократичний прогрес або невдачі відповідних країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден зустрінеться у Сан-Франциско з Сі Цзіньпіном – АР

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