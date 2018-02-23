США планируют открыть посольство в Иерусалиме в мае

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62585 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76286 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79032 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107181 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100337 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122786 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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США планируют открыть посольство в Иерусалиме в мае

США планируют открыть посольство в Иерусалиме в мае

Киев  •  УНН

 • 9082 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки планируют открыть собственное посольство в израильском Иерусалиме в мае этого года. Об этом сообщил американский чиновник изданию Reuters в пятницу, передает УНН.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил, что Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля, начав "переезд" посольства в Иерусалим из Тель-Авива.

Напомним, ранее Трамп заявил, что перенос посольства США в Иерусалим может занять более года.

Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится "не ранее чем через три года, хотя и это достаточно оптимистично".

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну протестов в разных странах мира.

На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновением с израильскими правоохранителями и военными. По последним данным, четверо палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения.

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