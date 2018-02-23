США планируют открыть посольство в Иерусалиме в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки планируют открыть собственное посольство в израильском Иерусалиме в мае этого года. Об этом сообщил американский чиновник изданию Reuters в пятницу, передает УНН.
Президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил, что Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля, начав "переезд" посольства в Иерусалим из Тель-Авива.
Напомним, ранее Трамп заявил, что перенос посольства США в Иерусалим может занять более года.
Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится "не ранее чем через три года, хотя и это достаточно оптимистично".
Как ранее сообщало информационное агентство УНН, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну протестов в разных странах мира.
На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновением с израильскими правоохранителями и военными. По последним данным, четверо палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения.