США планують відкрити посольство в Єрусалимі у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки планують відкрити власне посольство в ізраїльському Єрусалимі в травні цього року. Про це повідомив американський чиновник виданню Reuters у п'ятницю, передає УНН.
Президент США Дональд Трамп минулого року заявив, що Сполучені Штати визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, розпочавши “переїзд” посольства в Єрусалим з Тель-Авіва.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що перенесення посольства США в Єрусалим може зайняти більше року.
Трамп 6 грудня минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. Пізніше держсекретар Рекс Тіллерсон припустив, що це трапиться “не раніше як через три роки, хоча і це досить оптимістично”.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю викликало хвилю протестів у різних країнах світу.
На території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими. За останніми данними, четверо палестинців загинули, ще 800 людей зазнали поранень.