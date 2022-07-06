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США планируют провести "откровенный разговор" с Китаем по поводу войны в Украине

США планируют провести "откровенный разговор" с Китаем по поводу войны в Украине

Киев • УНН

 • 132860 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует провести откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой Ван И во время саммита G20 в Индонезии, посвященном последствиям полномасштабного вторжения россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Bloomberg.

Цитата

"У нас был ряд переговоров на высоком уровне с нашими китайскими коллегами по поводу того, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества по поводу жестокого вторжения России в Украину. Думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить на этот счет и передать наши ожидания относительно того, чего мы ожидаем от Китая в контексте Украины", – сказал помощник секретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи.

Детали

Блинкен отправляется на Бали, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, прежде чем приехать с визитом в Таиланд. Встреча с представителем Китая, которая запланирована на субботу, будет первой личной встречей между ними с октября на фоне обострения геополитического напряжения между США и Китаем, объявившего о "безграничной" дружбе с россией непосредственно перед вторжением россии в Украину.

Во время разговора с китайским коллегой Блинкен планирует подчеркнуть приверженность США "интенсивной дипломатии" с Пекином и важность "ответственно управлять интенсивной конкуренцией" между двумя странами, сказал министр по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он добавил, что Соединенные Штаты хотят сделать все возможное, чтобы "предотвратить любой просчет, который мог бы нечаянно привести к конфликту и конфронтации".

Добавим

Блинкен будет руководить усилиями на встрече G20, члены которой представляют около 80% мирового ВВП, чтобы сосредоточить внимание на роли вторжения россии и действенной блокады украинского экспорта зерна в разжигании международного продовольственного кризиса.

Как сообщили, госсекретарь США  не намерен встречаться с министром министром иностранных дел россии сергеем лавровым на саммите.

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