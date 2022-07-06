США планують провести "відверту розмову" з Китаєм щодо війни в Україні

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"У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення росії в Україну. Думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та передати наші очікування щодо того, чого ми очікуємо від Китаю в контексті України", – сказав помічник секретаря США у справах економіки і бізнесу Рамін Толуї.

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Блінкен вирушає на Балі, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж приїхати з візитом до Таїланду. Зустріч з представником Китаю, яку заплановано на суботу, буде першою особистою зустріччю між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з росією безпосередньо перед вторгненням рф в Україну.

Під час розмови з китайським колегою Блінкен планує підкреслити прихильність США "інтенсивній дипломатії" з Пекіном і важливість "відповідально керувати інтенсивною конкуренцією" між двома країнами, сказав міністр у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк. Він додав, що Сполучені Штати хочуть зробити все можливе, щоб "запобігти будь-якому прорахунку, який міг би ненавмисно призвести до конфлікту та конфронтації".

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Блінкен керуватиме зусиллями на зустрічі G20, члени якої представляють приблизно 80% світового ВВП, щоб зосередити увагу на ролі вторгнення росії та дієвої блокади українського експорту зерна в розпалюванні міжнародної продовольчої кризи.

Як повідомили, держсекретар США не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті.