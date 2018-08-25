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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США перенаправляют выделяемые палестинцам 200 млн долларов на другие проекты

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп поручил Госдепу “перенаправить” на другие цели более 200 млн долларов, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Госдепа США, передает УНН.

США перенаправляют выделяемые палестинцам 200 млн долларов на другие проекты

“Мы пересмотрели подход к помощи США Палестинской автономии, Западному берегу Иордана и Сектору Газы, чтобы быть уверенными в том, что эти средства будут потрачены в соответствии с национальными интересами США и будут приносить выгоду американским налогоплательщикам”, — сказал собеседник агентства.

200 млн долларов были выделены на поддержку палестинских проектов в бюджете на 2017 фискальный год. “Эти средства будут направлены на другие высокоприоритетные проекты”, — пояснил чиновник.

Собеседник добавил, что решение принималось, учитывая те “трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, предоставляя помощь Сектору Газы”. Он отметил, что присутствие ХАМАС в регионе “угрожает жизням жителей Сектора Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию”.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ предупредило, что решение США может обострить ситуацию в регионе.

Как сообщал УНН, Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с сектором Газа.

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