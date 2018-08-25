США перенаправляють виділені палестинцям 200 млн доларів на інші проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп доручив Держдепу “перенаправити” на інші цілі понад 200 млн доларів, які виділялися на економічні та гуманітарні проекти на західному березі Йордану і в Секторі Гази. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника Держдепу США, інформує УНН.
“Ми переглянули підхід до допомоги США Палестинській автономії, Західному берегу Йордану і Сектору Гази, щоб бути впевненими в тому, що ці кошти будуть витрачені відповідно до національних інтересів США і будуть приносити вигоду американським платникам податків”, — сказав співрозмовник агентства.
200 млн доларів були виділені на підтримку палестинських проектів в бюджеті на 2017 фіскальний рік. “Ці кошти будуть спрямовані на інші високопріоритетні проекти”, — пояснив чиновник.
Співрозмовник додав, що рішення приймалося, враховуючи ті “труднощі, з якими зіткнулося міжнародне співтовариство, надаючи допомогу Сектору Гази”. Він зазначив, що присутність ХАМАС в регіоні “загрожує життю мешканців Сектора Гази і погіршує і без того важку гуманітарну і економічну ситуацію”.
Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт попередило, що рішення США може загострити ситуацію в регіоні.
Як повідомляв УНН, Ізраїль закрив єдиний пропускний пункт для населення на кордоні з Сектором Гази.