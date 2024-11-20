США отвергают необходимость менять ядерную политику после пересмотра доктрины рф

США не считают необходимым менять свою ядерную политику, несмотря на новую пересмотренную ядерную доктрину, обнародованную рф. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

По словам представителя Государственного департамента США Мэтью Миллер, страна продолжит призывать Москву прекратить свою агрессивную риторику относительно ядерных угроз.

Американские власти расценили изменения в российской доктрине как пример лицемерия, указав, что москва допускает возможность использования ядерного оружия против неядерных государств в случае агрессии, похожей на ту, которую террористическое государство осуществляет в Украине.

США отмечают свою неизменную ядерную позицию и не видят оснований для ее пересмотра в свете новых заявлений РФ.

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