США "получили информацию" об открытии сегодня пункта пропуска из сектора Газа в Египет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В посольстве Соединенных Штатов сообщили, что "получили информацию" о том, что пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом откроется в 10 часов утра по местному времени и предупредили о "потенциально хаотической" ситуации, пишет УНН.
Цитата
"Мы получили информацию, что пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени. Если границу откроют, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан", - сообщили в посольстве США в Иерусалиме в сделанном 21 октября заявлении.
Детали
Посольство предупреждает о "потенциально хаотичной и беспорядочной обстановке по обе стороны перехода" и говорит, что граждане должны оценить ситуацию, прежде чем двигаться к границе или пытаться её пересечь.
Дополнение
Международные посредники работают над заключением соглашения об открытии границы с Египтом, чтобы позволить доставку помощи в анклав и обеспечить выезд иностранцев.
Грузовые самолеты и грузовики доставляли гуманитарную помощь в "Рафах" в течение нескольких дней, но, как отмечает The Times of Israel, до сих пор ни одна из них не была доставлена в Газу, которая находится под интенсивными израильскими бомбардировками в течение почти двух недель после атаки 7 октября, когда 2500 террористов ворвались через границу в Израиль из сектора Газа по суше, воздуху и морю, в результате чего погибло около 1400 человек и было захвачено 200-250 заложников всех возрастов под прикрытием потока тысяч ракет, выпущенных по израильским городам и поселкам.