США "отримали інформацію" про відкриття сьогодні пункту пропуску із сектору Гази до Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У посольстві Сполучених Штатів повідомили, що "отримали інформацію" про те, що прикордонний перехід "Рафах" між сектором Гази та Єгиптом відкриється о 10-й годині ранку за місцевим часом і попередили про "потенційно хаотичну" ситуацію, пише УНН.
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"Ми отримали інформацію, що прикордонний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом відкриється в суботу, 21 жовтня, о 10:00 за місцевим часом. Якщо кордон відкриють, ми не знаємо, як довго він залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян", - повідомили у посольстві США в Єрусалимі у зробленій 21 жовтня заяві.
Деталі
Посольство попереджає про "потенційно хаотичну та безладну обстановку по обидві сторони переходу" і каже, що громадяни повинні оцінити ситуацію, перш ніж рухатися до кордону або намагатися його перетнути.
Доповнення
Міжнародні посередники працюють над укладанням угоди про відкриття кордону з Єгиптом, щоб дозволити доставку допомоги до анклаву та забезпечити виїзд іноземців.
Вантажні літаки та вантажівки доставляли гуманітарну допомогу в "Рафах" протягом кількох днів, але, як зазначає The Times of Israel, досі жодна з них не була доставлена до Гази, яка перебуває під інтенсивними ізраїльськими бомбардуваннями протягом майже двох тижнів після атаки 7 жовтня, коли 2500 терористів увірвалися через кордон в Ізраїль із сектору Гази сушею, повітрям і морем, внаслідок чого загинуло близько 1400 осіб і було захоплено 200-250 заручників різного віку під прикриттям потоку тисяч ракет, випущених по ізраїльських містах та селищах.