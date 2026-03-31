США отменяют санкции против трех российских контейнеровозов
Киев • УНН
Министерство финансов США официально сняло ограничения с судов Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay. Корабли ходят под флагом Российской Федерации.
Минфин США объявил об отмене ограничений в отношении контейнеровозов под российским флагом, передает УНН.
