США скасовують санкції проти трьох російських контейнеровозів
Київ • УНН
Міністерство фінансів США офіційно зняло обмеження з суден Fesco Moneron, Fesco Magadan та Sv Nikolay. Кораблі ходять під прапором російської федерації.
