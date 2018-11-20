США оштрафовали Societe Generale на сумму 1,3 млрд долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Власти Соединенных Штатов оштрафовала французский финансовый конгломерат Societe Generale на сумму 1,3 млрд долларов США. Банк обвинили в нарушении санкций США в отношении Кубы, Ирана и пидсанкцийних других стран, передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
“Societe Generale признал осознанное нарушение американских санкционных законов”, — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман. “Длительное сокрытие этого факта вылилось в нелегальные переводы через финансовую систему США”, — приводит французское информационное агентство AFP его слова.
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Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.
Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступило в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в список санкций организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.