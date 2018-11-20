США оштрафували Societe Generale на суму 1,3 млрд доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Влада Сполучених Штатів оштрафувала французький фінансовий конгломерат Societe Generale на суму 1,3 млрд доларів США. Банк звинуватили у порушенні санкцій США відносно Куби, Ірану та підсанкційних інших країн, інформує УНН із посиланням на Agence France-Presse.
“Societe Generale визнав усвідомлене порушення американських санкційних законів”, — заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Джеффрі Берман. “Тривале приховування цього факту вилилося в нелегальні перекази через фінансову систему США”, — наводить французьке інформаційне агентство AFP його слова.
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Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Як оголосило міністерство фінансів США, санкції введені проти більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану. Серед внесених до списку санкцій організацій числиться національна авіакомпанія Iran Air, Організація з атомної енергії і Центробанк Ірану.