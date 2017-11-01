США объявили о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33572 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100283 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151789 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114634 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115411 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111870 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103824 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106917 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103439 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США объявили о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России

США объявили о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России

Киев  •  УНН

 • 13095 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционным законом, принятым ранее в этом году, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В частности речь идет о новых ограничениях на прямое или косвенное предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, которые уже находятся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в энергетическом секторе России, а именно в области добычи нефти.

Одно из ограничений запрещает перечисленные действия для исследования или осуществления глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых нефтедобывающих проектов, если они могут привести к добыче нефти в России или в море в зонах, на которые претендует Россия и прилегающих к ее территории.

Другое ограничение, кроме того, запретит такие же действия для упомянутых проектов, которые будут начаты 29 января 2018 или позже и могут привести к добыче нефти где угодно. Причем это второе ограничение будет касаться всех таких проектов, в которых подсанкционные физические или юридические лица имеют хотя бы 33 процента права собственности, а не 50 процентов, как относительно других аналогичных санкций США.

Нынешние ограничения касаются только проектов добычи нефти и не касаются газодобывающих проектов.

Как сообщал УНН, США расширили санкции против Ирана.

 

Украинские Национальные Новости

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