США объявили о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционным законом, принятым ранее в этом году, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
В частности речь идет о новых ограничениях на прямое или косвенное предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, которые уже находятся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в энергетическом секторе России, а именно в области добычи нефти.
Одно из ограничений запрещает перечисленные действия для исследования или осуществления глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых нефтедобывающих проектов, если они могут привести к добыче нефти в России или в море в зонах, на которые претендует Россия и прилегающих к ее территории.
Другое ограничение, кроме того, запретит такие же действия для упомянутых проектов, которые будут начаты 29 января 2018 или позже и могут привести к добыче нефти где угодно. Причем это второе ограничение будет касаться всех таких проектов, в которых подсанкционные физические или юридические лица имеют хотя бы 33 процента права собственности, а не 50 процентов, как относительно других аналогичных санкций США.
Нынешние ограничения касаются только проектов добычи нефти и не касаются газодобывающих проектов.
Как сообщал УНН, США расширили санкции против Ирана.