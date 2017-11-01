США оголосили про нові санкції проти нафтовидобувного сектору Росії

Зокрема йдеться про нові обмеження на пряме або непряме надання, експорт чи реекспорт товарів, послуг (крім фінансових) чи технологій для певних різновидів діяльності стосовно фізичних або юридичних осіб, що вже перебувають під санкціями, їхнього майна або майнових інтересів, якщо вони діють в енергетичному секторі Росії, а саме в галузі видобування нафти.

Одне з обмежень забороняє перелічені дії задля дослідження чи здійснення глибоководних, арктичних шельфових чи сланцевих нафтовидобувних проектів, якщо вони можуть призвести до видобування нафти в Росії чи в морі в зонах, на які претендує Росія і які прилягають до її території.

Інше обмеження, крім того, заборонить такі самі дії для згаданих проектів, які будуть розпочаті 29 січня 2018 року чи пізніше і можуть призвести до видобування нафти будь-де. При цьому це друге обмеження буде стосуватися всіх таких проектів, у яких підсанкційні фізичні чи юридичні особи мають хоча б 33 відсотки права власності, а не 50 відсотків, як стосовно інших аналогічних санкцій США.

Нинішні обмеження стосуються тільки проектів видобування нафти і не стосуються газовидобувних проектів.

Як повідомляв УНН, США розширили санкції проти Ірану.