США одобрили продажу оборудования Тайваню на $300 млн для стабильной работы связи
Киев • УНН
Государственный департамент США одобрил продажу на сумму 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня, направленных на содействие региональной стабильности и безопасности. Эта продажа оружия может усилить напряженность в отношениях между США и Китаем.
Государственный департамент США одобрил продажу оборудования на 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня. Об этом сообщил Пентагон, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США, а также будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".
Соединенные Штаты обязаны по закону предоставить Тайваню, на который который претендует Китай, средства для самообороны. В то же время продажа оружия является частым источником напряжения между Вашингтоном и Пекином.
Дополнение
Демократически управляемый Тайвань жаловался на неоднократную военную деятельность Китая вблизи острова в течение последних четырех лет, поскольку Пекин пытается отстаивать свои претензии на суверенитет.
Министерство обороны Тайваня сообщило в субботу утром, что за предыдущие 24 часа оно обнаружило девять китайских военных самолетов, которые пересекали чувствительную среднюю линию Тайваньского пролива.
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США одобрили продажу оборудования Тайваню на $300 млн для стабильной работы связи
Государственный департамент США одобрил продажу на сумму 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня, направленных на содействие региональной стабильности и безопасности. Эта продажа оружия может усилить напряженность в отношениях между США и Китаем.
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