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США одобрили продажу Израилю оружия на $3 млрд в экстренном порядке

Киев • УНН

 • 36344 просмотра

Госдеп США одобрил продажу Израилю бомб и военного оборудования на сумму около $3 млрд в обход стандартной процедуры рассмотрения Конгрессом. Поставка включает тысячи бомб, комплекты для подрыва и бульдозеры.

США одобрили продажу Израилю оружия на $3 млрд в экстренном порядке

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Израилю бомб, комплектов для подрыва и другого оружия на сумму около 3 млрд долларов, сообщили в Пентагоне в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

О вероятных продажах оружия было сообщено Конгрессу в пятницу днем в экстренном порядке.

Этот процесс обходит давнюю практику предоставления председателям и высокопоставленным членам комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената по иностранным делам возможности рассмотреть продажу и попросить дополнительную информацию перед официальным сообщением Конгресса, указывает издание.

Продажа включает 35 529 корпусов бомб общего назначения для 2000-фунтовых бомб и 4000 2000-фунтовых бомб для уничтожения бункеров, произведенных General Dynamics. Хотя Пентагон заявил, что поставки начнутся в 2026 году, он также заявил, что «есть вероятность, что часть этих закупок будет поступать из запасов США», что может означать немедленную поставку части оружия.

Второй пакет стоимостью 675 миллионов долларов состоял из пяти тысяч 1000-фунтовых бомб и соответствующих комплектов для управления «тупыми» бомбами. Поставка этого пакета, как предполагалось, должна была состояться в 2028 году.

Третье объявление предусматривает бульдозеры D9 от Caterpillar на сумму 295 миллионов долларов.

Пятничные объявления стали вторым случаем в этом месяце, когда администрация Трампа использовала чрезвычайные полномочия для быстрого одобрения продажи оружия Израилю. Администрация Байдена также использовала чрезвычайные полномочия для одобрения продажи оружия Израилю без рассмотрения Конгрессом.

В понедельник администрация Трампа отменила указ времен Байдена, который требовал от нее сообщать о возможных нарушениях международного права, связанных с поставками оружия США союзниками, включая Израиль. Это, как указано, отменило большую часть гуманитарной помощи США за рубежом.

Дополнение

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце остановило 15 месяцев боевых действий и проложило путь к переговорам о прекращении войны, а также привело к освобождению 44 израильских заложников, которые удерживались в Газе, и около 2000 палестинских заключенных и задержанных.

Однако Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, поставив под сомнение вторую фазу соглашения, которая должна была включать освобождение новых заложников и заключенных, а также шаги к окончательному прекращению войны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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