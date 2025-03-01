США схвалили продаж Ізраїлю зброї на $3 млрд в екстреному порядку
Київ • УНН
Держдеп США схвалив продаж Ізраїлю бомб та військового обладнання на суму близько $3 млрд в обхід стандартної процедури розгляду Конгресом. Постачання включає тисячі бомб, комплекти для підриву та бульдозери.
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Ізраїлю бомб, комплектів для підриву та іншої зброї на суму близько 3 млрд доларів, повідомили у Пентагоні у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Про ймовірні продажі зброї було повідомлено Конгресу в п'ятницю вдень в екстреному порядку.
Цей процес обходить давню практику надання головам та високопоставленим членам комітетів із закордонних справ Палати представників та Сенату із закордонних справ можливості розглянути продаж та попросити додаткову інформацію перед офіційним повідомленням Конгресу, вказує видання.
Продаж включає 35 529 корпусів бомб загального призначення для 2000-фунтових бомб і 4000 2000-фунтових бомб для знищення бункерів, вироблених General Dynamics. Хоча Пентагон заявив, що постачання розпочнеться у 2026 році, він також заявив, що "є ймовірність, що частина цих закупівель надходитиме із запасів США", що може означати негайне постачання частини зброї.
Другий пакет вартістю 675 мільйонів доларів складався з п'яти тисяч 1000-фунтових бомб і відповідних комплектів для управління "тупими" бомбами. Постачання цього пакету, як передбачалося, мало відбутися 2028 року.
Третє оголошення передбачає бульдозери D9 від Caterpillar на суму 295 мільйонів доларів.
П'ятничні оголошення стали другим випадком цього місяця, коли адміністрація Трампа використала надзвичайні повноваження для швидкого схвалення продажу зброї Ізраїлю. Адміністрація Байдена також використала надзвичайні повноваження для схвалення продажу зброї Ізраїлю без розгляду Конгресом.
У понеділок адміністрація Трампа скасувала указ часів Байдена, який вимагав від неї повідомляти про можливі порушення міжнародного права, пов'язані з постачанням зброї США союзниками, включаючи Ізраїль. Це, як вказано, скасувало більшу частину гуманітарної допомоги США за кордоном.
Доповнення
Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС минулого місяця зупинила 15 місяців бойових дій і проклала шлях до переговорів про припинення війни, а також призвела до звільнення 44 ізраїльських заручників, які утримувалися в Газі, і близько 2000 палестинських ув'язнених і затриманих.
Однак Ізраїль та ХАМАС звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню, поставивши під сумнів другу фазу угоди, яка мала включати звільнення нових заручників та ув'язнених, а також кроки до остаточного припинення війни.