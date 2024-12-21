США одобрили новый военный пакет для Тайваня: что получит остров?
Киев • УНН
Госдеп США утвердил продажу Тайваню военного оборудования на 265 млн долларов для модернизации систем управления и связи. Ранее была одобрена поставка запчастей для F-16 и радаров на 385 млн долларов.
США одобрили продажу военного оборудования Тайваню на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.
Детали
Государственный департамент США утвердил соглашение с Тайванем на поставку оборудования для командования, управления, связи и компьютерной модернизации на сумму около 265 миллионов долларов.
В конце ноября США также дали согласие на продажу Тайваню запасных частей для самолетов F-16 и радаров на сумму 385 миллионов долларов. Это включало 320 миллионов долларов на поддержку систем F-16 и радиолокационного оборудования с активным электронным сканированием. Кроме этого, Тайвань получит мобильные абонентские инструменты и другое оборудование стоимостью около 65 миллионов долларов.
Согласно американскому законодательству, США обязаны оказывать Тайваню оборонную поддержку, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Это решение традиционно вызывает острую реакцию со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.
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