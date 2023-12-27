США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для Украины, сообщил в среду вечером Белый дом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это будет 54-й пакет помощи Администрации Байдена, предоставленный из запасов Министерства обороны.

Этот пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять в войне с Россией.

Возможности этого крайне необходимого пакета, стоимость которого составляет до 250 миллионов долларов США, включают:

· дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

· зенитные ракеты Stinger;

· компоненты системы ПВО;

· дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

· артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

· ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

· противотанковые системы Javelin и AT-4;

· более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

· подрывные боеприпасы для уборки помех;

· Запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Отмечается, что эти средства поддержат самые насущные потребности Украины, чтобы дать возможность ее силам защитить свой суверенитет и независимость.

Помощь в сфере безопасности Украине - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа говорится в сообщении.

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