США обещают ввести новые санкции против России

"Мы активно работаем над этими санкциями", - сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.

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Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.

"Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится - ред.)", - заявил министр.

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Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.