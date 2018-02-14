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США обіцяють ввести нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністерство фінансів США пообіцяло запровадити нові антиросійські санкції найближчим часом. Про це повідомляє РІА "Новости", передає УНН.

"Ми активно працюємо над цими санкціями", - сказав глава Мінфіну Стівен Мнучін в рамках слухання в сенаті по бюджету.

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Він наголосив, що міністерство повністю підтримує введення обмежень.

"Я можу відповідати за свою частину роботи - щодо введення санкцій проти олігархів і лідерів уряду ... Це досконала неправда (що США не буде вводити санкції проти Росії і несерйозно до цього ставиться - ред.)", - заявив міністр.

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Він додав, що обговорить це питання на закритому брифінгу з банкірами, де надасть їм секретну інформацію.

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