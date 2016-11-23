США не признают законность соглашения об объединении группировки войск между Россией и Абхазией

"Соединенные Штаты выступают против ратификации Россией соглашения о создании объединенных вооруженных сил с лидерами де-факто грузинского региона Абхазии. Мы не признаем законность этого так называемого "договора", который не основывается на принципах действующего международного права ", - говорится в заявлении Д.Кирби.

Также отмечается, что США продолжают считать Абхазию и Южную Осетию регионами, которые относятся к Грузии. Кроме того, США требуют от России выполнить все обязательства по соглашению о перемирии с Грузией от 2008 года.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о объединенное группировки войск вооруженных сил России и непризнанной республики Абхазия.

Напомним, после российско-грузинского конфликта 26 августа 2008 тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Их независимость, кроме России, признали лишь несколько стран, в частности, Венесуэла и Никарагуа. Остальные страны мира признают Абхазию частью Грузии в статусе автономной республики.