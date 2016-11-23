США не визнають законність угоди про об’єднання угруповання військ між Росією і Абхазією

“Сполучені Штати виступають проти ратифікації Росією угоди про створення об’єднаних збройних сил з лідерами де-факто грузинського регіону Абхазії. Ми не визнаємо законність цього так званого „договору“, який не ґрунтується на принципах чинного міжнародного права,” — йдеться в заяві Д.Кірбі.

Також наголошується, що США продовжують вважати Абхазію і Південної Осетії регіонами, які відносяться до Грузії. Крім того, США вимагають від Росії виконати всі зобов’язання за угодою про перемир’я з Грузією від 2008 року.

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди про об’єднане угруповання військ збройних сил Росії та невизнаної республіки Абхазія.

Нагадаємо, після російсько-грузинського конфлікту 26 серпня 2008 року тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії. Їхню незалежність, крім Росії, визнали лише декілька країн, зокрема, Венесуела і Нікарагуа. Решта країн світу визнають Абхазію частиною Грузії у статусі автономної республіки.